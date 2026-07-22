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Регион 29

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В Северодвинске открылась первая в этом году детская площадка, построенная в рамках проекта «Комфортное Поморье»

Современная детская площадка появилась во дворе на улице Кирилкина города корабеловСовременная детская площадка появилась во дворе на улице Кирилкина города корабеловИгровые зоны и места для отдыха оборудованы в рамках регионального проекта «Комфортное Поморье», который реализуется по инициативе Губернатора Архангельской области Александра Цыбульского.

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