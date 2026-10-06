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Иркутск Сегодня

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Иркутские полицейские помогли женщине из Усть-Кута найти потерянную сумочку

Жительница Усть-Кута Надежда Борисовна потеряла на иркутском рынке сумочку с документами и авиабилетами.

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