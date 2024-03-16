Владелица кофейни в Люберцах эмигрировала в Грузию после оскорбления бойцов СВО Елена ГалицкаяВладелица кофейни в Люберцах Алена Полякевич решила покинуть Россию после возбуждения уголовного дела против нее за оскорбление бойцов специальной военной операции на территории Украины.
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