Владелица кофейни в Люберцах эмигрировала в Грузию после оскорбления бойцов СВО Елена ГалицкаяВладелица кофейни в Люберцах Алена Полякевич решила покинуть Россию после возбуждения уголовного дела против нее за оскорбление бойцов специальной военной операции на территории Украины.