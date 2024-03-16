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Владелица кофейни в Люберцах эмигрировала в Грузию после оскорбления бойцов СВО

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Комментарии
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Сергей Oблезов
И там достанут, всему свое время!
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