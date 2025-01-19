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Каким оружием могли бы помочь друг другу Россия и Иран

Каким оружием могли бы помочь друг другу Россия и Иран

На днях Россия и Иран заключили договор о стратегическом партнерстве, который предусматривает, в том числе, оказание помощи в случае агрессии третьих стран и беспрецедентные возможности в области наращивания военно-технического сотрудничества.

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