Фонтанка

41 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лилия Королева
    о какой чести и достоинстве может идти речь... Если это продажная скотина  получает гранты и намеренно вредит России....Венедиктов* намер...
  • alexr
    Это о чем было?Первым делом - са...
  • Валерий Ворожищев
    В Германии им платят до 3,5 тысяч евро в месяц, поэтому они и прут туда.«Если не слишком ...

Куда пойти 22–24 апреля: выставка ретромашин, Пасха в музеях и весна в Ботсаду

Куда пойти 22–24 апреля: выставка ретромашин, Пасха в музеях и весна в Ботсаду

На этих выходных советуем не сидеть дома, а идти ловить солнце в парках и Ботсаду, гулять по городу с фотографом «Фонтанки» или заряжаться музыкой на «живых» концертах.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх