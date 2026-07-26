ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 27 ИЮЛЯ Переменная облачность.Ночью и утром кратковременные, местами сильные дожди,грозы.
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 27 ИЮЛЯ Переменная облачность.Ночью и утром кратковременные, местами сильные дожди,грозы.
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