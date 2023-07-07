Нелепое будущее Запада

Виктор Луговой

"германий и галлий являются двумя ключевыми компонентами при производстве микрочипов в мире, их отсутствие вполне можно заменить на другие элементы, вот только конечная производительность микрочипов упадет самым радикальным образом" С галлием всё ясно, - я уже где-то писал, что арсенид-галлий шёл в светодиоды предыдущего поколения, а индий-галлий-нитрид идёт в нонешние и прежде всего в ультраяркие. А вот с германием была неясность. Германиевые дискретные полупроводники помнит народ, возившийся с электроникой шестидесятых-семидесятых, - и помним же мы, как германий стал вытесняться кремнием. Разница: для открытия перехода германиевому каскаду нужно превышение 0,35 вольт по базе-эмиттеру, кремнию же надо 0,65, - и, помнится, у германия был большой обратный ток коллектора... Можно предположить, что разница в 0,3 вольта по базе-эмиттеру играет ключевую роль в быстродействии, когда надо обрабатывать поток цифровых данных (а счас практически всё цифра, или ШИМ-сигнал, как угодно). "из Китая на остров идет кварц, необходимый для производства чипов" Кварц в данном случае минерал, содержащий кремний. В мелкосхемах вся архитектура строится на кремниевой стружке. Помнится, - самым компактным элементом в структуре БИС является p-n переход, бОльшей размерностью будет обладать биполярный транзистор, ещё больше будет полевик. Резистор в принципе при расчёте можно заменить отдельными переходами или прикрытым транзистором, а можно повесить снаружи на специально отведённые для этого ноги мелкосхемы. Ёмкость займёт на кристалле просто гигантское место, её точно дешевле повесить на внешние ноги.