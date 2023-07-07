Доброе утро, Империя. На снимке – глава Минфина США Джанет Йеллен, прибывшая в Пекин с четырехдневным визитом.
Нелепое будущее Запада
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Виктор Луговой
"германий и галлий являются двумя ключевыми компонентами при производстве микрочипов в мире, их отсутствие вполне можно заменить на другие элементы, вот только конечная производительность микрочипов упадет самым радикальным образом" С галлием всё ясно, - я уже где-то писал, что арсенид-галлий шёл в светодиоды предыдущего поколения, а индий-галлий-нитрид идёт в нонешние и прежде всего в ультраяркие. А вот с германием была неясность. Германиевые дискретные полупроводники помнит народ, возившийся с электроникой шестидесятых-семидесятых, - и помним же мы, как германий стал вытесняться кремнием. Разница: для открытия перехода германиевому каскаду нужно превышение 0,35 вольт по базе-эмиттеру, кремнию же надо 0,65, - и, помнится, у германия был большой обратный ток коллектора... Можно предположить, что разница в 0,3 вольта по базе-эмиттеру играет ключевую роль в быстродействии, когда надо обрабатывать поток цифровых данных (а счас практически всё цифра, или ШИМ-сигнал, как угодно). "из Китая на остров идет кварц, необходимый для производства чипов" Кварц в данном случае минерал, содержащий кремний. В мелкосхемах вся архитектура строится на кремниевой стружке. Помнится, - самым компактным элементом в структуре БИС является p-n переход, бОльшей размерностью будет обладать биполярный транзистор, ещё больше будет полевик. Резистор в принципе при расчёте можно заменить отдельными переходами или прикрытым транзистором, а можно повесить снаружи на специально отведённые для этого ноги мелкосхемы. Ёмкость займёт на кристалле просто гигантское место, её точно дешевле повесить на внешние ноги.
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12 час.
Светлана Петрова
когда американцы назначали китайцев главным производителем благ, знали что делали, схватывают все налету и население трудится не покладая рук
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9 час.
Борис Леонтьев
Байдена демократы ставили в пожарном порядке для того чтобы сковырнуть Трампа, когда увидели, что Хилари Левински-Клинтон явно стала «проваливаться». Расчёт был на то, что старикашка сдохнет и его заменит Камила Харрис а к тому времени демократы найдут достойную замену президенту. А этот старикашка никак не сдохнет, чем спутал все карты демократам. Да и скандалов с ним связанных столько, что у «ослов» нулевые шансы порулить страной.
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3 час.
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