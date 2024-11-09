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Отношения станут крепче: что ждет на неделе с 11 по 17 ноября согласно карте Таро

Отношения станут крепче: что ждет на неделе с 11 по 17 ноября согласно карте Таро

Отношения станут крепче: что ждет на неделе с 11 по 17 ноября согласно карте Таро Алёна Юрьева На период с 11 по 17 ноября Таро-предсказание обещает динамичное развитие событий, ведь на этот раз нам выпала Тройка Жезлов.

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