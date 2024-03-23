Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Террористы задержаны

Террористы задержаны

Четверо из шести тнррористов участвовавших в нападении в Крокус Сити Холл террористов задержаны живыми в Брянской области при попытке уйти на Украину (не доехпли меньше 100 км).

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Комментарии
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Ваша Светлость
Сасок, ты сасай...
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23 час.
Гарибян Сусанна
Ничего не бывает случайного, всё предсказуемо и предопределено.  ФСБ вскрывало схроны оружия, принадлежащие членам диаспор, производило аресты иноземцев, диаспора их отмазывала,  а наказание не было серьёзным. Враг чувствовал свою безнаказанность и сделал то, что было запланировано. Россияне просили убрать гастарбайтеров с русской земли, но сделано это не было.  Мы и сами виноваты в том, что  никак не  хотим понять: идёт война, нужно быть  бдительнее, осторожнее. Не тащить детей на поздние мероприятия, да и самим избегать  подобных массовок в кул центрах.  На фронте идут бои, а мы спокойны. Не пора ли менять поведение? Похоронки с фронта это трагедия, но смерть в своём городе от пуль  террористов-это другое более страшное. Новые &quot;Аллеи ангелов&quot; России не нужны,  а они будут, если не изменить отношение к СВО, ведь все понимаем, что специальная операция давно переросла в войну.  И коль сделали это  таджики, их родственники становятся нашими кровными врагами со всеми вытекающими последствиями. Как и те, кто впустил их на нашу территорию.
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23 час.
Нина Владимировна
Сусанна! Вы правы на 200%!
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23 час.

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