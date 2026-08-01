Бесплатная похлебка и полеты на параплане: афиша фестиваля «Макаровский станъ» в Курганской области

В Курганской области в с селе Сычево 1 августа пройдет фестиваль «Макаровский стань». Гостей ждут гастрономическое шоу с бесплатной дегустацией 500 порций похлебки, концертная программа, ярмарка, мастер-классы, полеты на параплане и другие развлечения.
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