Бесплатная похлебка и полеты на параплане: афиша фестиваля «Макаровский станъ» в Курганской области

В Курганской области в с селе Сычево 1 августа пройдет фестиваль «Макаровский стань». Гостей ждут гастрономическое шоу с бесплатной дегустацией 500 порций похлебки, концертная программа, ярмарка, мастер-классы, полеты на параплане и другие развлечения.