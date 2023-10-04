Пекин раскритиковал власти Тайваня за политические репрессии

Администрация острова в лице Демократической прогрессивной партии Тайваня прибегает к неоправданному политическому давлению в отношении тех, кто выступает за мирное воссоединение двух берегов Тайваньского пролива.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии