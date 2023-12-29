Водитель маршрутки высадил ребёнка-инвалида в снег между остановками

У несовершеннолетнего пассажира разрядился телефон, и он не смог рассчитаться за проезд.В Новосибирске водитель маршрутки высадил ребёнка-инвалида между остановками, сообщила подписчица паблика "Инцидент Новосибирск" во "ВКонтакте".