Водитель маршрутки высадил ребёнка-инвалида в снег между остановками

У несовершеннолетнего пассажира разрядился телефон, и он не смог рассчитаться за проезд.В Новосибирске водитель маршрутки высадил ребёнка-инвалида между остановками, сообщила подписчица паблика "Инцидент Новосибирск" во "ВКонтакте".
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