Финляндия создаёт первое в мире постоянное хранилище ядерных отходов Новый объект Onkalo на финской территории соответствует всем требованиям безопасности и может .
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Финляндия создаёт первое в мире постоянное хранилище ядерных отходов Новый объект Onkalo на финской территории соответствует всем требованиям безопасности и может .
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