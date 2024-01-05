Жителям России пожаловались на яйца с цыплятами внутри

За высокий ценник покупатели получают яйца с пятнами сомнительного происхождения.В преддверии новогодних праздников жители России не только столкнулись с повышением цен на яйца, но и обнаружили в них необычный сюрприз.
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