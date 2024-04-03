В СПбГУ открыли новый ископаемый вид ручейников

Результаты исследования опубликованы в научном журнале Ecologica Montenegrina. Обнаруженные в янтаре насекомые служат важным свидетельством эволюции живой природы и позволяют ученым даже спустя много лет устанавливать родственные отношения между представителями современных видов.
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