Alfanord KGH 6х2Полная масса: 19 980 кгНачало продаж: июль 2026 г.Цена: 16 999 000 р. Для вывоза отходов важно подобрать технику под условия эксплуатации и объем работ.
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