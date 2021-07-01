Театр абсурда

7 704 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Иваныч
    ну... Эйдельман то нам расскажет ,кто брат русскому....однозначно...Русские, украинцы...
  • Сергей
    Это КПРФ справедливая партия!? Смешно, те же милионеры, олигархи. Это Дедушка ЗЮ нищий? Да не смешите народ, коммунис...А Вы заметили, ко...
  • Санек Совков Совков
    вот так выглядеть будет ...А Вы заметили, ко...

Рар намекнул на роль спецслужб РФ в «потере» скандальных документов по эсминцу Defender

Рар намекнул на роль спецслужб РФ в «потере» скандальных документов по эсминцу Defender

В Великобритании не случайно произошел инцидент с потерей секретных документов, связанных с провокационным проходом британского эсминца Defender в прибрежной зоне Крымского полуострова и нарушением государственных границ Российской Федерации.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх