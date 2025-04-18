"Вашингтон" об овациях Овечкину в Питтсбурге: не думали, что этот день настанет

В клубе НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" в социальных сетях прокомментировали реакцию болельщиков "Питтсбург Пингвинз" в очном матче на российского форварда Александра Овечкина, который в начале месяца побил снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки.