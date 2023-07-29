Вчера Владимир Путин на форуме "Россия - Африка" объявил, что наша страна списала странам "черного континента" долгов на общую сумму в 23 млрд долларов.
Главный козырь Путина. 23 млрд списанных Африке долгов - только начало
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Любовь Звягинцева
когда человек зависим, им легче управлять, а государством?
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4 час.
Леонид
Всё это красивые слова для обоснования электорату. Факт в том, что народу россии ничего не прощают. А чужим, кто недавно стал другом власти, прощают огромные деньги.
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3 час.
SI
Sergey Ivanov
-Я медведя взял!! -Ну, тащи его сюда! -А он меня не пущает! Ну, это еще вопрос, кто кого «взял»: то ли Путин Африку- то ли Африка Путина. Что- то мне подсказывает, что вернее второе. Мы уже простили Африке долги. Притом не только те, которые наделал Советский Союз- но и те, которые наделала вот эта наша власть. Во главе с нашим Мудрейшим Всенародно Избранным. А вот Китай никогда никому долгов не прощает! Он использует долг как удавку- и заставляет идти у него на поводу и исполнять волю Китая. Но это- Китай! Сильное государство, сознающее свою силу! А что Россия? -А... ничего! Нет у России никаких инструментов ни взыскать долг, ни заставить должника делать то, что выгодно России. Потому, списали мы долг, не списали- результат один: Никакого результата.
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2 час.
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