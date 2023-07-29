Главный козырь Путина. 23 млрд списанных Африке долгов - только начало

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Sergey Ivanov

-Я медведя взял!! -Ну, тащи его сюда! -А он меня не пущает! Ну, это еще вопрос, кто кого «взял»: то ли Путин Африку- то ли Африка Путина. Что- то мне подсказывает, что вернее второе. Мы уже простили Африке долги. Притом не только те, которые наделал Советский Союз- но и те, которые наделала вот эта наша власть. Во главе с нашим Мудрейшим Всенародно Избранным. А вот Китай никогда никому долгов не прощает! Он использует долг как удавку- и заставляет идти у него на поводу и исполнять волю Китая. Но это- Китай! Сильное государство, сознающее свою силу! А что Россия? -А... ничего! Нет у России никаких инструментов ни взыскать долг, ни заставить должника делать то, что выгодно России. Потому, списали мы долг, не списали- результат один: Никакого результата.