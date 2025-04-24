Телезвезда рассказала о неожиданных последствиях приема аналога «Оземпика»

Бывшая участница реалити-шоу «Единственный путь — Эссекс» (The Only Way Is Essex), британская телезвезда Джемма Коллинз рассказала о неожиданных последствиях приема лекарства для лечения диабета второго типа — «Монжаро», который является аналогом препарата «Оземпик».
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