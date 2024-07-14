Белоруссия решила отвести войска от границ с Украиной

Министерство обороны Белоруссии незамедлительно приступает к отводу размещенных на границе с Украиной войск в места их постоянной дислокации, сообщил глава оборонного ведомства Виктор Хренин в Telegram-канале.
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