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Белоруссия решила отвести войска от границ с Украиной

Белоруссия решила отвести войска от границ с Украиной

Министерство обороны Белоруссии незамедлительно приступает к отводу размещенных на границе с Украиной войск в места их постоянной дислокации, сообщил глава оборонного ведомства Виктор Хренин в Telegram-канале.

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