Родителей и учеников травят за отказ от сборов в классе

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Сразу о нескольких случаях травли со стороны школьного персонала и родителей за отказ сдавать денежные средства на нужды класса и учебного заведения сообщили "Известиям" в Народном фронте.
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