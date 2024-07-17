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Петербургский дневник

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Журналиста Андрея Захарова* объявили в розыск за нарушение правил деятельности иноагента

Журналиста Андрея Захарова* объявили в розыск за нарушение правил деятельности иноагента

Эта информация содержится в базе розыска ведомства МВД России объявило в федеральный розыск журналиста Андрея Захарова* по уголовной статье, связанной с нарушением правил деятельности иностранного агента.

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