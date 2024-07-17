Журналиста Андрея Захарова* объявили в розыск за нарушение правил деятельности иноагента

Эта информация содержится в базе розыска ведомства МВД России объявило в федеральный розыск журналиста Андрея Захарова* по уголовной статье, связанной с нарушением правил деятельности иностранного агента.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии