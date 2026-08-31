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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Россия поможет развивать хоккей в Монголии, заявил Дегтярев: «Договорились включить монгольские команды в «Золотую шайбу» и «Кубок Третьяка»

Министр спорта России Михаил Дегтярев рассказал о развитии спортивного сотрудничества с Монголией. «VI Всемирные игры кочевников стали очередной площадкой для встреч с коллегами.

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