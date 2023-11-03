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Минфин РФ хочет вывести застройщиков из ограничений на плавающие ставки по кредитам

Минфин РФ планирует вывести застройщиков из ограничений на плавающие ставки по кредитам для микробизнеса, так как, опасается снижения предложений таких ссуд в сфере недвижимости и как следствие роста стоимости жилья, а также проживания в гостиницах.

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