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Ивановские новости

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Иностранному гражданину в Ивановской области продлили арест за кражу 6,2 млн рублей у родителей погибшего участника СВО

Иностранному гражданину в Ивановской области продлили арест за кражу 6,2 млн рублей у родителей погибшего участника СВО

Под стражей до 1 октября 2026 года: подозреваемый в хищении 6,2 млн рублей у родителей погибшего военнослужащего.

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