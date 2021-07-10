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Непривитых туристов в Краснодарском крае штрафуют на 30 тысяч

Непривитых туристов в Краснодарском крае штрафуют на 30 тысяч

Туристы обязаны поставить прививку от COVID-19 в течение трех дней с момента въезда на Кубань Туристам, которые не поставят вакцину от СOVID-19 в течение трех дней с момента прибытия в Краснодарский край, грозит штраф в размере 30 тысяч рублей.

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