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МО: военнослужащие группировки "Днепр" уничтожили ДРГ ВСУ в Херсонской области

МО: военнослужащие группировки "Днепр" уничтожили ДРГ ВСУ в Херсонской области

В Министерстве обороны Российской Федерации заявили, что расчеты АГС-17 "Пламя" группировки войск "Днепр" уничтожили диверсионно-разведывательную группу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области.

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