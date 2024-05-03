МО: военнослужащие группировки "Днепр" уничтожили ДРГ ВСУ в Херсонской области

В Министерстве обороны Российской Федерации заявили, что расчеты АГС-17 "Пламя" группировки войск "Днепр" уничтожили диверсионно-разведывательную группу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области.
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