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Дорожники перекрыли водителям две полосы на развязке КАД с Пулковским шоссе

Дорожники перекрыли водителям две полосы на развязке КАД с Пулковским шоссе. 🔹В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» сообщили, что на 68-м км внешнего кольца начались работы по по устранению колейности в пришовных зонах четырех деформационных швов.

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