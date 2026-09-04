Дорожники перекрыли водителям две полосы на развязке КАД с Пулковским шоссе. 🔹В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» сообщили, что на 68-м км внешнего кольца начались работы по по устранению колейности в пришовных зонах четырех деформационных швов.
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