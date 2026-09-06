Мигранты в Карелии захватили леса: под угрозой физической расправы не дают местным собирать ягоды. Полиция бездействует

История о том, как тихая карельская тайга превратилась в филиал Дикого Запада, где правят не законы Российской Федерации, а приезжие выходцы из постсоветских республик с ружьями наперевес.
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А ведь действительно, творить такое без поддержки властей не возможно. Идите на выборы, нам всем жизненно необходимо сменить эту систему, иначе вот так будет по всей стране.