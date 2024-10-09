Международная конференция о русском языке в СНГ станет регулярной

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила сделать регулярной международную конференцию «Русский язык — основа интеграционного диалога в регионе СНГ» Такое заявление Матвиенко сделала на саммите лидеров стран Содружества, пишет Парламентская Газета.
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