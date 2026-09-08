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СМИ: Нетаньяху скрыл предупреждение ОАЭ о вторжении ХАМАС

СМИ: Нетаньяху скрыл предупреждение ОАЭ о вторжении ХАМАС

По информации газеты Haaretz, Объединенные Арабские Эмираты прямо предупредили премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о готовящемся нападении ХАМАС 7 октября 2023 года.

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