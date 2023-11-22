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Военное обозрение

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Российские военные получили новую партию прошедших капитальный ремонт боевых машин пехоты БМП-2

Российские военные получили новую партию прошедших капитальный ремонт боевых машин пехоты БМП-2

Российский ОПК продолжает выпуск военной продукции, необходимой в зоне спецоперации, в том числе и боевых машин пехоты, как новых, так и прошедших капитальный ремонт.

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