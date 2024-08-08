Покушение на Путина и Белоусова: Замысел Пентагона выдали "американские шпионы"

© Maksim Konstantinov/Globallookpress2 дня назад 54K прочитали Украина при поддержке США готовила покушение на президента России Владимира Путина и министра обороны Андрея Белоусова на празднике в День ВМФ в Санкт-Петербурге.
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