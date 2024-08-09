На Альметьевском водохранилище появится новый арт-объект - золотой мост

На Альметьевском водохранилище продолжаются масштабные работы по созданию рекреационной зоны. Строители приступили к реконструкции пешеходного моста через реку Степной Зай, который свяжет две стороны водохранилища.
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