Новый контракт Ферстаппена больше не связан с работой Марко в Red Bull

Getty Images / Red Bull Content PoolСпортивный консультант Red Bull Racing Хельмут Марко признал, что новый контракт четырёхкратного чемпиона Формулы 1 Макса Ферстаппена больше не привязывает голландца к выступлениям за команду только в случае, если 81-летний специалист будет работать в Red Bull.