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Польский политик Радослав Сикорский высказался об отказе Германии поставить оружие Украине

Польский политик Радослав Сикорский высказался об отказе Германии поставить оружие Украине

Бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский высказался по поводу отказа Германии поставлять вооружение Украине.

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