"ЧЁРНАЯ ПЯТНИЦА" В РОССИИ: ПОДЛЫЙ ОБМАН, В КОТОРЫЙ БОЛЬШЕ НИКТО НЕ ВЕРИТ?

Дмитрий Гурин

В этом году не были но в прошлом заметил только снижение цен в ДНС и в строительном гипермаркете "Касторама". В ДНС планшет для дочки взяли на 2,5 т.р. дешевле а вот в в Кастораме смотря по товарам. Где цены не опускали где чуть снизили но до этого в начале года они столько и стоили на день "распродажи". Не заметишь если не присматриваешься в одной и той же вещи этак с пол года. Вот со шмотками все более менее правда.