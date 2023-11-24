ФОТО: Сезонный день грандиозных распродаж в этом году приходится на 24 ноября. И торговцы уже потирают руки в предвкушении крупного барыша.
"ЧЁРНАЯ ПЯТНИЦА" В РОССИИ: ПОДЛЫЙ ОБМАН, В КОТОРЫЙ БОЛЬШЕ НИКТО НЕ ВЕРИТ?
Комментарии
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Дмитрий Гурин
В этом году не были но в прошлом заметил только снижение цен в ДНС и в строительном гипермаркете "Касторама". В ДНС планшет для дочки взяли на 2,5 т.р. дешевле а вот в в Кастораме смотря по товарам. Где цены не опускали где чуть снизили но до этого в начале года они столько и стоили на день "распродажи". Не заметишь если не присматриваешься в одной и той же вещи этак с пол года. Вот со шмотками все более менее правда.
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3 час.
Александр Симаков
Надо наблюдать цены на товары хотя бы за месяц до "чёрной пятницы" и сравнить с ценами в "чёрную пятницу". Года три назад в ноябре присматривал телевизор в спальню. Остановился на Панасонике за 16500. Решил подождать "чёрную пятницу" и купить подешевле. Ага, размечтался. На ценнике была зачёркнута цена 24 500, и стояла сниженная - 21500 руб. В прошлом году уже специально отслеживал цены до и во время чёрной пятницы. Например, Мультиварка - до черной пятницы 4000 руб, после "уценки" в чёрную пятницу - 6500.😀 Жаль, скриншотами сейчас не могу подтвердить, остались в старом системном блоке.
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2 час.
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