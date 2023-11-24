"ЧЁРНАЯ ПЯТНИЦА" В РОССИИ: ПОДЛЫЙ ОБМАН, В КОТОРЫЙ БОЛЬШЕ НИКТО НЕ ВЕРИТ?

Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Свежие комментарии

  • Валерий Николаевич
    Так почему сделка по продаже Сибири не состоялась? Кто её остановил? Похоже, на конспирологию или чей-то бред, может ..."7 штатов Сибири"...
  • Александр Симаков
    Надо наблюдать цены на товары хотя бы за месяц до "чёрной пятницы" и сравнить с ценами в "чёрную пятницу".  Года три ..."ЧЁРНАЯ ПЯТНИЦА" ...
  • Дмитрий Гурин
    В этом году не были но в прошлом заметил только снижение цен в ДНС и в строительном гипермаркете "Касторама". В ДНС п..."ЧЁРНАЯ ПЯТНИЦА" ...

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ФОТО: Сезонный день грандиозных распродаж в этом году приходится на 24 ноября. И торговцы уже потирают руки в предвкушении крупного барыша.

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Комментарии
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Дмитрий Гурин
В этом году не были но в прошлом заметил только снижение цен в ДНС и в строительном гипермаркете &quot;Касторама&quot;. В ДНС планшет для дочки взяли на 2,5 т.р. дешевле а вот в в Кастораме смотря по товарам. Где цены не опускали где чуть снизили но до этого в начале года они столько и стоили на день &quot;распродажи&quot;. Не заметишь если не присматриваешься в одной и той же вещи этак с пол года. Вот со шмотками все более менее правда.
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3 час.
Александр Симаков
Надо наблюдать цены на товары хотя бы за месяц до &quot;чёрной пятницы&quot; и сравнить с ценами в &quot;чёрную пятницу&quot;.  Года три назад в ноябре присматривал телевизор в спальню.  Остановился на Панасонике за 16500. Решил подождать &quot;чёрную пятницу&quot; и купить подешевле. Ага, размечтался. На ценнике была зачёркнута цена 24 500, и стояла сниженная - 21500 руб.  В прошлом году уже  специально отслеживал цены до и во время чёрной пятницы.  Например, Мультиварка - до черной пятницы 4000 руб, после &quot;уценки&quot; в чёрную пятницу - 6500.😀 Жаль, скриншотами сейчас не могу подтвердить, остались в старом системном блоке.
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2 час.

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