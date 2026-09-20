Захарова связала будущее граждан России с волеизъявлением на выборах

Будущее россиян напрямую зависит от их волеизъявления на выборах, а само голосование представляет собой реальный инструмент управления собственной жизнью, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова Об этом сообщает ТАСС.
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