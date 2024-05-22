Любое общение всегда даёт опыт. Любой нормальный человек использует опыт для своих поступков. Это аксиома жизни.
Путин опять переиграл Запад. Теперь начнется самое интересное
Комментарии
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Владимир Крепкий
Samarium для тех кто понимает вполне достаточно увидеть что ты живёшь свободно несмотря на все старания от 50 стран и выше тебя победить,чтоб к тебе потянулись. Думаешь в Индии или Китае дураки если видят что 1 вполне успешно против 50 управляется и не понимают что с таким лучше дружить,потому что если против него остаться 1 на 1 и даже быть штатовский генералом в роли супермена можно посчитать чем это закончиться...
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8 час.
Владимир Крепкий
Как говорили в одном фильме,чем больше сдадим тем лучше...
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8 час.
Владимир Крепкий
Samarium знаешь чего они бояться-у них стоит картинка перед глазами что несмотря на все их старания после Украины их будут выносить по одному- друг за другом с поля боя...
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8 час.
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