ДОСТОЙНАЯ ЖИЗН...
ГлавнаяОбществоОбсуждаемПенсия и пенсионерыЗдоровьеСад, огородВкусно!Ликбез
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

20 168 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Крепкий
    Samarium знаешь чего они бояться-у них стоит картинка перед глазами что несмотря на все их старания после Украины их ...Путин опять переи...
  • Владимир Крепкий
    Как говорили в одном фильме,чем больше сдадим тем лучше...Путин опять переи...
  • Владимир Крепкий
    Samarium для тех кто понимает вполне достаточно увидеть что ты живёшь свободно несмотря на все старания от 50 стран и...Путин опять переи...

Путин опять переиграл Запад. Теперь начнется самое интересное

Путин опять переиграл Запад. Теперь начнется самое интересное

Любое общение всегда даёт опыт. Любой нормальный человек использует опыт для своих поступков. Это аксиома жизни.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Крепкий
Samarium для тех кто понимает вполне достаточно увидеть что ты живёшь свободно несмотря на все старания от 50 стран и выше тебя победить,чтоб к тебе потянулись. Думаешь в Индии или Китае дураки если видят что 1 вполне успешно против 50 управляется и не понимают что с таким лучше дружить,потому что если против него остаться 1 на 1 и даже быть штатовский генералом в роли супермена можно посчитать чем это закончиться...
Ответить
8 час.
Владимир Крепкий
Как говорили в одном фильме,чем больше сдадим тем лучше...
Ответить
8 час.
Владимир Крепкий
Samarium знаешь чего они бояться-у них стоит картинка перед глазами что несмотря на все их старания после Украины их будут выносить по одному- друг за другом с поля боя...
Ответить
8 час.

Картина дня

наверх