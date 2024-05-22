Владимир Крепкий

Samarium для тех кто понимает вполне достаточно увидеть что ты живёшь свободно несмотря на все старания от 50 стран и выше тебя победить,чтоб к тебе потянулись. Думаешь в Индии или Китае дураки если видят что 1 вполне успешно против 50 управляется и не понимают что с таким лучше дружить,потому что если против него остаться 1 на 1 и даже быть штатовский генералом в роли супермена можно посчитать чем это закончиться...