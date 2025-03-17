Сербия попросила Россию расследовать применение «звуковой пушки» на митинге

Премьер-министр Сербии Милош Вучевич объявил о готовности правительства привлечь к расследованию российские и американские спецслужбы для проверки обвинений в использовании полицией так называемой «звуковой пушки» против участников недавнего митинга.
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