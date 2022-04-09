Макар – 5-й защитник в XXI веке, забросивший 25+ шайб за сезон НХЛ

Макар – 5-й защитник в XXI веке, забросивший 25+ шайб за сезон НХЛ

Кэйл Макар – 5-й защитник в XXI веке, забросивший 25+ шайб за сезон НХЛ. 23-летний игрок «Колорадо» принес своей команде победу в матче регулярного чемпионата с «Виннипегом» (5:4 ОТ).

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