Рядом с кем похоронят актрису Анастасию Заворотнюк?

Где похоронят Анастасию Заворотнюк? Сразу после смерти актрисы были сообщения, что её семья рассматривает вариант захоронения на Анкудиновском кладбище — он расположено в Новой Москве неподалеку от поселка Крекшино, в котором Заворотнюк с семьей прожила последние годы, и на котором захоронен её отец.