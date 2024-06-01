Рядом с кем похоронят актрису Анастасию Заворотнюк?

Где похоронят Анастасию Заворотнюк? Сразу после смерти актрисы были сообщения, что её семья рассматривает вариант захоронения на Анкудиновском кладбище — он расположено в Новой Москве неподалеку от поселка Крекшино, в котором Заворотнюк с семьей прожила последние годы, и на котором захоронен её отец.
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