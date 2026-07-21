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Стул с боя Топурия – Гейджи за $13,7 тысяч купила фанатка Илии, а не Пимблетт

Стало известно, что Пэдди Пимблетт не покупал стул стоимостью $13,7 тысяч, на котором сидел Илия Топурия в перерывах между раундами в бою с Джастином Гейджи .

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