Daily Storm

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Генсек ООН Гутерриш передал Лаврову письмо для Путина по вопросу зерновой сделки

Генсек ООН Гутерриш передал Лаврову письмо для Путина по вопросу зерновой сделки

Глава МИД сказал, что российская сторона изучит его предложенияГенеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш передал через главу Министерства иностранных дел РФ Сергея Лаврова письмо для президента России Владимира Путина.

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