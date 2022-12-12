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Более 15 рейсов задержали в Пулково из-за снежной бури

Пассажиры не могут улететь в Ставрополь, Москву, Сочи, Архангельск, Самару, Казань. Сильный снегопад и метель стали причиной задержки 16 самолетов в Пулково.

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