Пушков: победа Навроцкого может привести к отставке премьера Польши Туска

Победа евроскептика-трамписта Кароля Навроцкого на выборах президента Польши может привести к отставке либерального премьер-министра страны Дональда Туска, яростного сторонника зависимости Варшавы от Брюсселя.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии