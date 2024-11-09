Аналитик Соскин: визит Зеленского в Венгрию полностью провалился

Нервозное поведение Владимира Зеленского в столице Венгрии дало понять Западу, что на него больше не стоит полагаться, высказал мнение бывший советник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
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