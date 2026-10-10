New York Times: 12 человек погибли при атаке на аэропорт Эр-Рияда

Газета New York Times сообщает о гибели минимум 12 человек при атаке хуситами международного аэропорта в Эр-Рияде в субботу.
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