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Царьград

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New York Times: 12 человек погибли при атаке на аэропорт Эр-Рияда

New York Times: 12 человек погибли при атаке на аэропорт Эр-Рияда

Газета New York Times сообщает о гибели минимум 12 человек при атаке хуситами международного аэропорта в Эр-Рияде в субботу.

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