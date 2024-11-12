Россиянам подготовили приятный сюрприз: что ждет владельцев счетчиков? Юлия ЧелкановаС 1 ноября 2024 года в России начали действовать обновленные нормы, которые кардинально трансформируют методику оплаты за услуги жилищно-коммунального хозяйства.
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